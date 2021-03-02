У Києві в Маріїнському парку відновили історичний ліхтар

У Києві в Маріїнському парку силами громади було відновлено історичні ліхтарі. Їх було встановлено у 1950-х роках, але нещодавно ліхтарі демонтували, а на їх місце встановили дешеві китайські. Це обурило киян та змусило міську влади виправляти свої помилки.

Люди звикли до старих ліхтарів й вважають, що вони є символами цього парку. Втім, Київміськсвітло запевняє, що вони буди в аварійному стані, тому необхідно було терміново їх замінити.

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Після того, як нові ліхтарі довелося теж міняти, представників громадських організацій самостійно узялися відновлювати старі.

Один з них був засвічений наприкінці лютого. Про це повідомив київський урбаніст Віталій Селік.

Все, відкрили та засвітили відреставрований ліхтар у Маріїнському парку. Попереду ще треба завершити проєктну документацію і передати до КП "Київміськсвітло", аби там змогли кваліфіковано і точно відновити подібні втрачені ліхтарі,

– написав Селік.

Скандал через заміну ліхтарів у Маріїнському парку

Київміськсвітло демонтувало у Маріїнському парку старі ліхтарні стовпи, встановлені у 1950-х роках. Натомість встановили нові ліхтарі, вироблені у Китаї.

Після резонансу, КП опублікувало фото демонтованих опор, щоб довести, що вони дійсно були в аварійному стані та становили небезпеку для людей.

Нові ліхтарі у Маріїнському парку / Фото "Вечірнього Києва"

Відповідно до тендеру, Київміськсвітло заплатило 18 мільйонів гривень за заміну 187 ліхтарів у Маріїнському парку – менше як 100 тисяч гривень за один ліхтар. А через місяць ці нові ліхтарі вже прийшлось міняти.