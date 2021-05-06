Об'їжджав затор: у Києві маршрутник ледь не збив пішохода на тротуарі – відео

Чергове нахабне порушення правил дорожнього руху з боку водіїв приватних фірм-перевезників у Києві ледь не призвело до трагедії. Водій маршрутного таксі №499 об'їжджав затор пішохідною зоною.

Інцидент, як стверджують очевидці, стався вранці, коли рух у Києві був дуже сповільнений через затори. Один з маршрутників при цьому вирішив прискоритися у досить притаманний для своєї професії спосіб – проїхати тротуаром.

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Однак на заваді безперешкодного проїзду водія став пішохід.

Що відомо про проїзд маршрутника тротуаром у Києві

Побачивши мікроавтобус, який несеться пішохідною зоною на досить серйозній швидкості, житель Києва вирішив йти транспорту назустріч.

Чоловік сміливо рухався вперед, через що маршрутник був вимушений повернутися на проїзну частину. При цьому виїхав на дорогу він досить різко, чим цілком міг створити аварійну обстановку.

Коли саме стався інцидент, невідомо. Ймовірно, водій компанії-перевізника порушив ПДР ще у холодний період року. Однак запис з'явився у мережі лише сьогодні.

Користувачі, які побачили відео з вкрай небезпечним водінням з боку маршрутника, висловили думку про те, що водія за подібне мають позбавити як ліцензії, так і водійського посвідчення.

Дивіться відео проїзду маршрутки пішохідною зоною у Києві: