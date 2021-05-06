Об'їжджав затор: у Києві маршрутник ледь не збив пішохода на тротуарі – відео

Чергове нахабне порушення правил дорожнього руху з боку водіїв приватних фірм-перевезників у Києві ледь не призвело до трагедії. Водій маршрутного таксі №499 об'їжджав затор пішохідною зоною.
Інцидент, як стверджують очевидці, стався вранці, коли рух у Києві був дуже сповільнений через затори. Один з маршрутників при цьому вирішив прискоритися у досить притаманний для своєї професії спосіб – проїхати тротуаром.
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Що відомо про проїзд маршрутника тротуаром у Києві
- Побачивши мікроавтобус, який несеться пішохідною зоною на досить серйозній швидкості, житель Києва вирішив йти транспорту назустріч.
- Чоловік сміливо рухався вперед, через що маршрутник був вимушений повернутися на проїзну частину. При цьому виїхав на дорогу він досить різко, чим цілком міг створити аварійну обстановку.
- Коли саме стався інцидент, невідомо. Ймовірно, водій компанії-перевізника порушив ПДР ще у холодний період року. Однак запис з'явився у мережі лише сьогодні.
Користувачі, які побачили відео з вкрай небезпечним водінням з боку маршрутника, висловили думку про те, що водія за подібне мають позбавити як ліцензії, так і водійського посвідчення.
Дивіться відео проїзду маршрутки пішохідною зоною у Києві: