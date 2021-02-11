У Києві маршрутник побив пасажира: він не оплатив проїзд – відео

У Києві біля метро "Лівобережна" сталась бійка між водієм маршрутки № 316 та пасажиром. Конфлікт виник через те, що чоловік не заплатив за проїзд.

Водій вийшов з автобуса, повалив супротивника на підлогу й добряче його відлупцював, проте пасажир не здався й пішов в атаку знову.

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Чоловіки продовжили "спаринг", а інші пасажири терпляче чекали у салоні й спостерігали за боєм – дехто знімав його на телефон.

У Києві маршрутник побив пасажира: дивіться відео (Увага! На відео присутня нецензурна лексика)