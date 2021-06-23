На Виноградарі у Києві маршрутник затиснув дитину дверима, за це йому розбили лобове: відео

Черговий конфлікт між водієм маршрутного таксі та пасажирами стався у Києві на проспекті Правди. Водій приватного транспортного засобу не тільки затиснув дитину дверцятами, але й хамив потерпілій стороні.

Як зазначили свідки інциденту, водій 102 маршрутки поспішав їхати за пасажирами на наступну зупинку, тому навіть не спромігся впевнитися у тому, що всі пасажири зайшли до салону. У момент закриття дверей маршрутного таксі у маршрутку заходила жінка з маленьким хлопчиком.

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Внаслідок бездумного вчинка водія дитину затисло дверима.

Ледве не наїхав на батька постраждалого

Само собою, після інциденту пасажири та матір дитини разом із його батьком почали обурюватись вчинком водія.

Втім, замість вибачень чоловік почав скаржитися на свій щільний графік та на поведінку пасажирів, які "повільно виходять".

Маршрутник хотів поїхати з місця події, але батько постраждалого став перед автобусом.

Наявність перешкоди у вигляді чоловіка водія не збентежила, то ж, він почав їхати на пішохода. Через це чоловік вдарив маршрутку кулаком по склу.

На жаль, таких випадків за день по Києву дуже багато, але це ніяк не впливає на манеру керування маршрутників,

– прокоментували інцидент у спільноті "Київ оперативний".

На місці події працювали поліцейські. Чи склали протокол щодо водія маршрутки, невідомо.

Дивіться відео з місця конфлікту між пасажирами та маршрутником, який зажав дитину дверями: