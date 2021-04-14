З початком посилення карантинних обмежень у Києві, дедалі більше учасників бойових дій почали стикатися з відмовою приватних перевізників у безкоштовному проїзді. Проте скандали через нахабну поведінку водіїв по відношенню до ветеранів трапляються не дуже часто.

Один з випадків відмови учаснику Російсько-української війни трапився 13 квітня у маршрутці №550, яка їздить з вулиці Кадетський Гай до вулиці Милославська. Ветеран зайшов до салону транспортного засобу, однак почув, що йому доведеться вийти з мікроавтобуса або сплатити за проїзд.

Дивіться також Під Києвом у новому ЖК згоріли вщент 4 автівки, рятувальники не могли доїхати: відео

За словами водія, чоловіка, який захищав його на Сході, безоплатно перевозити він не буде через позицію керівництва.

Стосується всіх пільговиків

Коли ветеран зайшов до салону та показав посвідчення УБД, водій відмовився їхати та заглушив машину. Інші пасажири почали обурюватися не діями водія, а ветерана, який за законом має право пільгового проїзду.

Водій аргументував свою позицію тим, що за правилами карантину йому заборонено перевозити більше пасажирів, аніж є сидячих місць у транспортному засобі. При цьому фактично всі пасажири та сам шофер перебували в салоні з маскою на підборідді.

Окрім того, водій безпосередньо на робочому місці палив IQOS.

Інші працівники приватних фірм-перевезників, зазначають, що власники заборонили їм перевезення взагалі всіх пільговиків. Мовляв, через втрату доходу можна порушувати норми закону, які надають людям змогу безоплатного проїзду в усіх видах громадського транспорту.



Водій 550 маршрутки у Києві відмовився перевозити ветерана війни на Донбасі / Фото LOS SOLOMAS

Після недовгого конфлікту та обурення з боку практично всіх пасажирів чоловік вийшов. А водій маршрутки з номером KA5783BB поїхав далі.

Сумне не це, сумно те, що у стані війни жителі поводять себе так. Заява на 1551 , КМДА – відправлена,

– зазначили активісти у спільноті LOS SOLOMAS.

Дивіться відео скандалу у маршрутці Києва через відмову перевозити ветерана війни: