Заборона власників: у Києві маршрутник зі скандалом відмовив ветерану в проїзді – відео
З початком посилення карантинних обмежень у Києві, дедалі більше учасників бойових дій почали стикатися з відмовою приватних перевізників у безкоштовному проїзді. Проте скандали через нахабну поведінку водіїв по відношенню до ветеранів трапляються не дуже часто.
Джерело:LOS SOLOMAS . КИЇВ
Один з випадків відмови учаснику Російсько-української війни трапився 13 квітня у маршрутці №550, яка їздить з вулиці Кадетський Гай до вулиці Милославська. Ветеран зайшов до салону транспортного засобу, однак почув, що йому доведеться вийти з мікроавтобуса або сплатити за проїзд.
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Стосується всіх пільговиків
- Коли ветеран зайшов до салону та показав посвідчення УБД, водій відмовився їхати та заглушив машину. Інші пасажири почали обурюватися не діями водія, а ветерана, який за законом має право пільгового проїзду.
- Водій аргументував свою позицію тим, що за правилами карантину йому заборонено перевозити більше пасажирів, аніж є сидячих місць у транспортному засобі. При цьому фактично всі пасажири та сам шофер перебували в салоні з маскою на підборідді.
- Окрім того, водій безпосередньо на робочому місці палив IQOS.
- Інші працівники приватних фірм-перевезників, зазначають, що власники заборонили їм перевезення взагалі всіх пільговиків. Мовляв, через втрату доходу можна порушувати норми закону, які надають людям змогу безоплатного проїзду в усіх видах громадського транспорту.
Водій 550 маршрутки у Києві відмовився перевозити ветерана війни на Донбасі / Фото LOS SOLOMAS
Після недовгого конфлікту та обурення з боку практично всіх пасажирів чоловік вийшов. А водій маршрутки з номером KA5783BB поїхав далі.
Сумне не це, сумно те, що у стані війни жителі поводять себе так. Заява на 1551 , КМДА – відправлена,
– зазначили активісти у спільноті LOS SOLOMAS.
Дивіться відео скандалу у маршрутці Києва через відмову перевозити ветерана війни:
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