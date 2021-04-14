Заборона власників: у Києві маршрутник зі скандалом відмовив ветерану в проїзді – відео

Джерело:LOS SOLOMAS . КИЇВ
З початком посилення карантинних обмежень у Києві, дедалі більше учасників бойових дій почали стикатися з відмовою приватних перевізників у безкоштовному проїзді. Проте скандали через нахабну поведінку водіїв по відношенню до ветеранів трапляються не дуже часто.
Один з випадків відмови учаснику Російсько-української війни трапився 13 квітня у маршрутці №550, яка їздить з вулиці Кадетський Гай до вулиці Милославська. Ветеран зайшов до салону транспортного засобу, однак почув, що йому доведеться вийти з мікроавтобуса або сплатити за проїзд.
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Водій 550 маршрутки у Києві відмовився перевозити ветерана війни на Донбасі / Фото LOS SOLOMAS
Після недовгого конфлікту та обурення з боку практично всіх пасажирів чоловік вийшов. А водій маршрутки з номером KA5783BB поїхав далі.
Сумне не це, сумно те, що у стані війни жителі поводять себе так. Заява на 1551 , КМДА – відправлена,
– зазначили активісти у спільноті LOS SOLOMAS.
Дивіться відео скандалу у маршрутці Києва через відмову перевозити ветерана війни: