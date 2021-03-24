У Києві Асоціація перевізників просить владу заборонити роботу маршруток на час локдауну. Це, за їх переконанням, вбереже галузь від банкрутства. Віталій Кличко вже відреагував на таке прохання – він вважає, що це маніпуляція.

Як повідомив голова цієї Асоціації Ігор Мойсеєнко, "возити по 11 пасажирів – дуже збитково". Він вважає, що краще вже взагалі зупинити рух мікроавтобусів.

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Зупиніть нас офіційно

На простоях вони втрачатимуть менше, ніж возити людей у напівпорожніх маршрутках.

Нагадаємо, що у Києві діють правила "червоної" зони карантину – зокрема у транспорті не можна перевозити людей, якщо заповнені 50% посадочних місць.

Втім, цього правила ніхто не дотримується у маршрутках.

Ми звертатимемося до київської міської влади, щоб нас зупинили офіційно,

– заявив Мойсеєнко.

Також він додав, що на маршрутників масово складають протоколи – по 17 тисяч гривень штрафу, через порушення карантину.

Правила карантину не можуть виконувати

За його словами, виконувати ці правила їм дуже важко – "водії не можуть постійно виганяти пасажирів і щоразу вступати з ними в конфлікт, коли ті намагаються зайти в салон попри правила локдауну".

Уже трапляються випадки, коли водії самовільно повертаються в парки, щоб їх не штрафували,

– сказав Мойсеєнко.

Раніше сайт 24 каналу повідомляв, що вже з 27 березня у маршрутках Києві підіймають ціну за проїзд до 10 гривень. Але і це, мовляв, не зробить бізнес прибутковим, підкреслив голова Асоціації перевізників.

За умови заповненості маршруток лише на 50% вища вартість проїзду "не покриє навіть витрат на паливо, не кажучи вже про зарплату водія".

Краще стояти

Маршрутники бідкаються, мовляв, у них немає можливості перевозити по 2-3 пасажири, оскільки їм не виділяють гроші з бюджету, як для "Київпастрансу". Тому маршрутникам краще взагалі не виходити на роботу.

Якщо ми просто стоїмо, ми зазнаємо збитків. Якщо ми працюємо (під час локдауну – 24), ці збитки ще більші,

– зазначив Мойсеєнко.

Реакція Кличка

Мер назвав таке прохання маніпуляцією. "Приватні перевізники повинні вирішувати на свій розсуд, а в цьому плані "забороніть, будь ласка, мені, тому що я не зможу возити“ — це маніпуляція», — відповів Кличко на звернення перевізників в ефірі телеканалу Україна24.