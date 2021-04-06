На дотримання карантинних норм: у Києві масово перевіряють офіси компаній – відео

20 мобільних груп, до складу яких входять правоохоронці та представники Держпродспоживслужби, перевіряють підприємства Києва на дотримання протиепідеміологічних вимог.

За словами керівника Держпродспоживслужби в Києві Олега Рубана, роботодавців, в офісах яких у повному складі працюють люди без масок, штрафуватимуть. З початку посиленого карантину 20 мобільних груп перевірили 1500 підприємств.

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Як стверджує посадовець, при цьому немає конкретних вимог про відправлення компаніями певної кількості людей на дистанційну роботу.

81% підприємств працювали в повному складі

З моменту посилення карантину в Києві майже всі компанії повністю проігнорували прохання місцевої влади перевести працівників на віддалену роботу.

81% підприємств працювали фактично в повному складі. Що стосується контролю – щодня проводиться перевірка таких підприємців. Мобільні групи контролюють дотримання дистанції працівниками, дотримання маскового режиму, дезінфекцію офісних приміщень і стан захворюваності персоналу,

– підкреслив чиновник.

Виявлення порушників мобільними групами, згідно зі ствердженням керівника Держпродспоживслужби столиці, є досить ефективним, оскільки на підприємствах можуть показово вдягнути маски при появі контролерів, однак миттєво підробити журнал обліку захворюваності працівників ніхто не може.

Штраф за недотримання карантину починається з 34 тисяч гривень. А якщо порушення виявили у закладах громадського харчування, правоохоронці можуть вимагати в суді їх закриття.

Дивіться сюжет про перевірки підприємств на дотримання карантинних обмежень у Києві: