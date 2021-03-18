У Києві поліція 17 березня була змушена забрати 6-річну дівчинку у її матері, оскільки жінка не годувала дитину та не відправляла її у школу. Сусіди, які й подзвонили на 102, повідомили, що донька кричала.

Коли правоохоронці попросили відкрити двері, то почули багато нецензурної лексики у відповідь. Жінка відмовилась відкривати. Поліції довелося виламувати двері аби захистити дитину.

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Це сталось на вулиці Осиповського у Подільському районі. У квартирі були навстіж відчинені усі вікна, що створювало загрозу для життя та здоров’я дитини.

Дитина не їла увесь день

Поліцейським дівчинка розповіла, що вже декілька днів не відвідувала школи та упродовж дня нічого не їла.

Обох – мати та дитину забрали у лікарні. Подальшу долю дівчинки вирішуватимуть соціальні служби.

32-річну місцеву мешканку спеціалізована медична бригада госпіталізувала до медичного закладу для надання допомоги в умовах стаціонару.

Мати дитини забрали лікарі / Фото Нацполіції

Наразі проводиться перевірка, за результатами якої буде прийняте відповідне процесуальне рішення.

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