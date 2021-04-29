Щоб не обрали запобіжний захід: у Києві матір підозрюваного оформила заповіт на прокурора – фото
Досить кумедний штучний привід для затягування обрання судом запобіжного заходу вигадали підозрювані у валютному шахрайстві. Щоб у черговий раз уникнути обрання запобіжних заходів у Києві матір одного з фігурантів оформила заповіт на прокурора.
Джерело:Фейсбук Надії Максимець
Про нестандартну ситуацію, яка трапилася по справі валютних шахраїв, написала речник київської прокуратури Надія Максимець. За її словами, чотирьом учасникам групи, які близько 5 місяців ошукували людей через пункти обміну валюти не можуть обрати запобіжні заходи.
Дивіться також Купив печатку й оголосив себе сільським головою: на Миколаївщині викрили шахрая
Афера на 64 тисячі та підроблені тести на COVID-19
- Фігуранти провадження, яких прийняли поліцейські після заволодіння 64 тисячами доларів, кілька разів зривали прийняття Печерським районним судом рішення про запобіжний захід.
- Адвокати зловмисників клопотали про відвід судді, прокурора та секретаря, викликали швидку допомогу. Також вони пропонували проводити засідання у режимі відеоконференції, а потім – за участю підозрюваних.
- Крім того, один з ймовірних шахраїв надав суддям підроблений тест на COVID-19, через що поліцейські відкрили нове кримінальне провадження.
- Втім, коли вже всі аргументи щодо зриву обрання запобіжного заходу були вичерпані, зловмисники вдалися до крайньої міри. Матір одного з підозрюваних склала заповіт на прокурора.
Усе належне їй рухоме та нерухоме майно, де б воно не було і з чого б воно не складалося, у випадку смерті жінки належатиме прокурору у даному кримінальному провадженні. Такий захід створює штучний привід для відводу прокурора та затягування процесу. Сподіваємося, суд критично поставиться до таких сумнівних аргументів та надасть їм належну оцінку,
– підкреслила Максимець.
Заповіт матері підозрюваного / Фото Надії Максимець
Поділитися новиною