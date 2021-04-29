Щоб не обрали запобіжний захід: у Києві матір підозрюваного оформила заповіт на прокурора – фото

Досить кумедний штучний привід для затягування обрання судом запобіжного заходу вигадали підозрювані у валютному шахрайстві. Щоб у черговий раз уникнути обрання запобіжних заходів у Києві матір одного з фігурантів оформила заповіт на прокурора.

Про нестандартну ситуацію, яка трапилася по справі валютних шахраїв, написала речник київської прокуратури Надія Максимець. За її словами, чотирьом учасникам групи, які близько 5 місяців ошукували людей через пункти обміну валюти не можуть обрати запобіжні заходи.

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Затримали зловмисників 26 квітня, але з того часу підозрювані в суді постійно не давали служителям Феміди відправити їх до слідчого ізолятору.

Афера на 64 тисячі та підроблені тести на COVID-19

Фігуранти провадження, яких прийняли поліцейські після заволодіння 64 тисячами доларів, кілька разів зривали прийняття Печерським районним судом рішення про запобіжний захід.

Адвокати зловмисників клопотали про відвід судді, прокурора та секретаря, викликали швидку допомогу. Також вони пропонували проводити засідання у режимі відеоконференції, а потім – за участю підозрюваних.

Крім того, один з ймовірних шахраїв надав суддям підроблений тест на COVID-19, через що поліцейські відкрили нове кримінальне провадження.

Втім, коли вже всі аргументи щодо зриву обрання запобіжного заходу були вичерпані, зловмисники вдалися до крайньої міри. Матір одного з підозрюваних склала заповіт на прокурора.

Усе належне їй рухоме та нерухоме майно, де б воно не було і з чого б воно не складалося, у випадку смерті жінки належатиме прокурору у даному кримінальному провадженні. Такий захід створює штучний привід для відводу прокурора та затягування процесу. Сподіваємося, суд критично поставиться до таких сумнівних аргументів та надасть їм належну оцінку,

– підкреслила Максимець.



Заповіт матері підозрюваного / Фото Надії Максимець