Щоб не обрали запобіжний захід: у Києві матір підозрюваного оформила заповіт на прокурора – фото

Джерело:Фейсбук Надії Максимець
Досить кумедний штучний привід для затягування обрання судом запобіжного заходу вигадали підозрювані у валютному шахрайстві. Щоб у черговий раз уникнути обрання запобіжних заходів у Києві матір одного з фігурантів оформила заповіт на прокурора.
Про нестандартну ситуацію, яка трапилася по справі валютних шахраїв, написала речник київської прокуратури Надія Максимець. За її словами, чотирьом учасникам групи, які близько 5 місяців ошукували людей через пункти обміну валюти не можуть обрати запобіжні заходи.
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Усе належне їй рухоме та нерухоме майно, де б воно не було і з чого б воно не складалося, у випадку смерті жінки належатиме прокурору у даному кримінальному провадженні. Такий захід створює штучний привід для відводу прокурора та затягування процесу. Сподіваємося, суд критично поставиться до таких сумнівних аргументів та надасть їм належну оцінку,
– підкреслила Максимець.
Заповіт матері підозрюваного / Фото Надії Максимець