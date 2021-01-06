У Києві матір викинула 3-річного хлопчика з вікна 8 поверху: моторошне відео 18+
Жінка викинула власного сина з вікна 8 поверху / Скриншот із відео
Надзвичайна подія сталася вдень у Дніпровському районі Києва на проспекті Романа Шухевича. Жінка середніх років викинула 3-річного хлопчика з вікна квартири на 8 поверсі.
На місце події майже миттєво викликали швидку та поліцію. Хлопчика терміново відвезли до дитячої лікарні ОХМАТДИТ, повідомляє "Київ оперативний".
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Свідки стверджують, що після скоєного жінка продовжила викидати з вікна різні предмети.
Що відомо про падіння дитини з вікна у Києві
- Інцидент стався в будинку на вулиці Ватутіна, 30А. Близько 15:00.
- Сама жінка пояснила медикам та патрульним свій вчинок, як те, що "більше не могла спостерігати за цим". Вона стверджує, що "дуже любила дитину".
- Про стан хлопчика на цей момент нічого не відомо.
У поліції Києва підтвердили факт інциденту та пообіцяли згодом повідомити подробиці.
Дивіться відео з місця падіння дитини з 8 поверху на проспекті Романа Шухевича в Києві 18+:
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