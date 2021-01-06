Надзвичайна подія сталася вдень у Дніпровському районі Києва на проспекті Романа Шухевича. Жінка середніх років викинула 3-річного хлопчика з вікна квартири на 8 поверсі.

На місце події майже миттєво викликали швидку та поліцію. Хлопчика терміново відвезли до дитячої лікарні ОХМАТДИТ, повідомляє "Київ оперативний".

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Свідки стверджують, що після скоєного жінка продовжила викидати з вікна різні предмети.

Що відомо про падіння дитини з вікна у Києві

Інцидент стався в будинку на вулиці Ватутіна, 30А. Близько 15:00.

Сама жінка пояснила медикам та патрульним свій вчинок, як те, що "більше не могла спостерігати за цим". Вона стверджує, що "дуже любила дитину".

Про стан хлопчика на цей момент нічого не відомо.

У поліції Києва підтвердили факт інциденту та пообіцяли згодом повідомити подробиці.

Дивіться відео з місця падіння дитини з 8 поверху на проспекті Романа Шухевича в Києві 18+: