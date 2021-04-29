Через пошкоджені від великого навантаження деформаційні шви комунальники вимушені провести ремонті роботи на мосту Метро. Через це спорудою обмежать рух.

Початок ремонтних робіт, згідно з повідомленням Київавтодору, запланований на 30 квітня. Дорожники почнуть працювати о 21:00 на тих смугах, що ведуть до Набережного шосе.

Такий порядок ремонту затвердили, аби уникнути погіршення і без того поганої транспортної ситуації в місті.

Коли рух мостом Метро відновлять

Згідно з офіційними повідомленнями, на вихідних комунальники збираються перейти до наступного етапу робіт. Їх виконуватимуть у напрямку правого берега.

Більшу частину запланованих відновлень мосту планують зробити на вихідних, щоб уникнути впливу робот на трафік.

Повністю відновити проїзд мостом Метро у Київавтодорі обіцяють 5 травня о 5:00.



Схема ремонту на мосту Метро / Ілюстрація Київавтодору

Ремонт деформаційних швів у Києві – звична процедура як для комунальників, так і для мешканців столиці. Елементи фактично всіх мостів столиці не були розраховані на подібні трафік та навантаження. Через це лагодити шви доводиться набагато частіше, аніж це передбачали проєктувальники.