Як стверджують у СБУ, керівників одного з центрів первинної допомоги розікрали понад 6,3 мільйона гривень. Ці гроші держава виділяла на зарплату медперсоналу.
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Підозру у вчиненні злочину оголосили головному лікарю закладу, його трьом заступникам, а також головному бухгалтеру.
Фіктивно працевлаштовували знайомих
- Керівництво медустанови, за даними правоохоронців, організувало схему привласнення бюджетних коштів через фіктивне працевлаштування. Вони оформили на роботу своїх знайомих та нараховували їм зарплату.
- Гроші ж нібито привласнювали організатори схеми.
- Оперативники спецслужби зафіксували, що оборудка діяла з 2013 до 2019 року.
- Під час обшуків у приміщеннях центру первинної допомоги слідчі знайшли документи із доказами причетності посадовців до протизаконної діяльності.
СБУ викрила масштабну оборудку в одному з центрів первинної допомоги Києва / Фото пресслужби прокуратури Києва
Порушення з боку посадовців лікарні кваліфікували за статтею про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, що було вчинене організованою групою. Досудове розслідування продовжується.
Незабаром правоохоронці можуть повідомити про підозру іншим учасникам незаконної схеми. Чи затримали фігурантів провадження, невідомо.