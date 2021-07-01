Розтрата у понад 6 мільйонів: у Києві медики лікарні 7 років виписували фіктивні зарплати

Працівники СБУ викрили корупційну схему в одному з центрів первинної медико-санітарної допомоги Києва. За даними слідства, працівники лікарні 7 років виписували фіктивні зарплати, які ділили між собою.

Як стверджують у СБУ, керівників одного з центрів первинної допомоги розікрали понад 6,3 мільйона гривень. Ці гроші держава виділяла на зарплату медперсоналу.

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Підозру у вчиненні злочину оголосили головному лікарю закладу, його трьом заступникам, а також головному бухгалтеру.

Фіктивно працевлаштовували знайомих

Керівництво медустанови, за даними правоохоронців, організувало схему привласнення бюджетних коштів через фіктивне працевлаштування. Вони оформили на роботу своїх знайомих та нараховували їм зарплату.

Гроші ж нібито привласнювали організатори схеми.

Оперативники спецслужби зафіксували, що оборудка діяла з 2013 до 2019 року.

Під час обшуків у приміщеннях центру первинної допомоги слідчі знайшли документи із доказами причетності посадовців до протизаконної діяльності.



СБУ викрила масштабну оборудку в одному з центрів первинної допомоги Києва / Фото пресслужби прокуратури Києва

Порушення з боку посадовців лікарні кваліфікували за статтею про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, що було вчинене організованою групою. Досудове розслідування продовжується.

Незабаром правоохоронці можуть повідомити про підозру іншим учасникам незаконної схеми. Чи затримали фігурантів провадження, невідомо.