У Києві менеджер Держрезерву зарізався канцелярським ножем

У Києві 1 квітня скоїв самогубство менеджер Державного резерву. Він перерізав собі горло канцелярським ножем.

Чоловіка знайшли охоронці підприємства "Прогрес" на бульварі Вацлава Гавела, 24, яке входить у систему Державного резерву України. Чоловік зарізався у власному кабінеті й залишив передсмертну записку.

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Мотиви самогубства невідомі

Про причини суїциду наразі нічого не відомо.

В поліції факт самогубства підтвердили. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство", але із позначкою "самогубство".

Інші гучні випадки

Нещодавно в Дніпрі чоловік порізав собі вени й стрибнув з даху дитячого садочку – це відбулося в обідню пору. Проте повідомляють, що діти нічого не бачили.

А у Львові 29-річна жінка стрибнула з моста під колеса потяга – вона отримала травми, які були несумісні з життям, й загинула на місці події.