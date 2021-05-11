У Києві в метро чоловіку стало зле: його рятували інші пасажири

У Києві 11 травня в метро одному з пасажирів стало зле – він вийшов з вагона та ліг на лавочку. Першу допомогу йому надавали інші пасажири.

Потім його забрали медики у лікарню. Наразі невідомо, що саме сталось. Зі слів очевидців, чоловік сказав, що дуже втомився.

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Вийшов з вагона та ліг

Він поскаржився, що його "не слухаються" ноги та руки. Це сталось на станції "Почайна". Фотографії інциденту опублікували на сайті Kyiv Media.

Повідомляється, що чоловікові близько 40 років.

Як пише "Сьогодні", чоловік, коли покинув вагон, сів на лавочку, а потім ліг.

Чи знадобився дефібрилятор

Раніше повідомлялось, що у поліцейські столичної підземки пройшли навчання за програмою базового курсу надання медичної допомоги. А на станціях метро встановили дефібрилятори.

Втім, наразі невідомо чи були на місці інциденту правоохоронці та чи використовували ці пристрої.