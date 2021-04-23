В київському метро дозволили безкоштовно провозити спортивне спорядження

Київрада 22 квітня дозволила власникам спортивного спорядження провозити його у метро безкоштовно. Втім, є одна умова.

Спорядження має бути у чохлі. Раніше за такий інвентар потрібно було платити, як за багаж.

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Що можна перевозити

лижі,

санки,

ковзани,

велосипеди

інше спорядження.

Депутати внесли зміни у правила користування метрополітеном – раніше можна було перевозити лише те спорядження, висота якого не перевищує 120 сантиметрів. В іншому випадку потрібно було розбирати його на частини.

Потрібно для здоров'я

Ідея дозволити безкоштовно провозити спорядження належить керівнику КП "Київський метрополітен" Віктору Брагінському. На його думку, таке рішення сприятиме бажанню містян займатися спортом та укріплювати здоров’я.