У Києві в метро планують зробити безкоштовним перевезення велосипедів та іншого спортивного спорядження. Дбають про здоров’я містян.

З такою ініціативою виступив керівник КП "Київський метрополітен". Він хоче змінити Правила метрополітену й дозволити брати з собою у підземку знаряддя для спорту.

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Зміни можуть запровадити весною

В метрополітені вважають, що це сприятиме укріпленню здоров'я.

З потеплінням розпочнеться масовий спортивний сезон. Думаю, що таке рішення сприятиме бажанню містян займатися різними дисциплінами та укріплювати здоров’я,

– написав Брагінський.

А як зараз

Наразі перевезення спортивного спорядження в метро є платним. Крім того, в правилах користування сказано, що велосипеди та інше спортивне спорядження, довжина, ширина і висота яких перевищують 120 сантиметрів, перевозяться лише в розібраному вигляді.