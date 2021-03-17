У Києві в метро хочуть дозволити безкоштовно перевозити спортивне спорядження
У Києві в метро планують зробити безкоштовним перевезення велосипедів та іншого спортивного спорядження. Дбають про здоров’я містян.
Джерело:фейсбук Віктора Брагінського
З такою ініціативою виступив керівник КП "Київський метрополітен". Він хоче змінити Правила метрополітену й дозволити брати з собою у підземку знаряддя для спорту.
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Зміни можуть запровадити весною
В метрополітені вважають, що це сприятиме укріпленню здоров'я.
З потеплінням розпочнеться масовий спортивний сезон. Думаю, що таке рішення сприятиме бажанню містян займатися різними дисциплінами та укріплювати здоров’я,
– написав Брагінський.
А як зараз
Наразі перевезення спортивного спорядження в метро є платним. Крім того, в правилах користування сказано, що велосипеди та інше спортивне спорядження, довжина, ширина і висота яких перевищують 120 сантиметрів, перевозяться лише в розібраному вигляді.
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