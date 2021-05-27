Де саме відбудуться навчання, не уточнюють. Відомо, що вони пройдуть у Шевченківському районі.
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Де можуть пройти навчання
У цьому районі розташовуються такі станції метро:
- "Сирець"
- "Дорогожичі"
- "Лук'янівська"
- "Золоті Ворота"
- "Нивки"
- "Берестейська"
- "Шулявська"
- "Політех"
- "Університет"
- "Театральна"
- "Льва Толстого"
Хто візьме участь у навчаннях
За інформацією, яку надають в КМДА, до навчань, зокрема, долучають:
- СБУ,
- Нацполіцію,
- Нацгвардію,
- ДСНС,
- Київську службу порятунку.
Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу,
– попередили в КМДА.
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