Де саме відбудуться навчання, не уточнюють. Відомо, що вони пройдуть у Шевченківському районі.

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Де можуть пройти навчання

У цьому районі розташовуються такі станції метро:

  • "Сирець"
  • "Дорогожичі"
  • "Лук'янівська"
  • "Золоті Ворота"
  • "Нивки"
  • "Берестейська"
  • "Шулявська"
  • "Політех"
  • "Університет"
  • "Театральна"
  • "Льва Толстого"

Хто візьме участь у навчаннях

За інформацією, яку надають в КМДА, до навчань, зокрема, долучають:

  • СБУ,
  • Нацполіцію,
  • Нацгвардію,
  • ДСНС,
  • Київську службу порятунку.

Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу,
– попередили в КМДА.

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