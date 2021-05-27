У Києві в метро проведуть антитерористичні навчання: людей закликають не панікувати

У Києві у ніч на 28 травня на кількох об’єктах метро відбуватимуться антитерористичні навчання. Влада закликає людей зберігати спокій та з розумінням поставитись до можливих обмежень.

Де саме відбудуться навчання, не уточнюють. Відомо, що вони пройдуть у Шевченківському районі.

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Де можуть пройти навчання

У цьому районі розташовуються такі станції метро:

"Сирець"

"Дорогожичі"

"Лук'янівська"

"Золоті Ворота"

"Нивки"

"Берестейська"

"Шулявська"

"Політех"

"Університет"

"Театральна"

"Льва Толстого"

Хто візьме участь у навчаннях

За інформацією, яку надають в КМДА, до навчань, зокрема, долучають:

СБУ,

Нацполіцію,

Нацгвардію,

ДСНС,

Київську службу порятунку.

Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу,

– попередили в КМДА.

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