У київському метро біля вокзалу на колію впала дитина, – ЗМІ
У мережі повідомили, що в Києві в метро на колії впала дитина / Wikimedia
У Києві в неділю, 7 березня, у метро на "червоній" гілці призупинили рух потягів. Причина – на станції "Вокзальній" дитина впала на колії.
Таку інформацію оприлюднили в мережі. Наразі офіційного підтвердження чи спростування цьому немає.
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Що пишуть про інцидент
- На "червоній" гілці, від "Академмістечка" до "Вокзальної", стоять потяги.
- Станції "Вокзальна" та "Театральна" не працюють.
- Рацією передали, що на "Вокзальній" дитина впала на колії.
У дописі спільнота посилається на своїх підписників.
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Останні гучні випадки в київському метро
- Наприкінці лютого на станції "Майдан Незалежності" чоловік упав із платформи на колію. На щастя, свідки відреагували вчасно та змогли його витягнути ще до прибуття потяга.
- Перед цим, 22 лютого, на станції "Харківська" утворилася жахлива тиснява. Причиною інциденту стало закриття одного з входів через заміну турнікетів. Тому у залі станції накопчилась така кількість людей, яку взагалі неможливо перевезти у кількох поїздах метрополітену.
- Ввечері 11 лютого на станції метро "Університет" сталася жорстока бійка між групою спортсменів та співробітниками СБУ. У підсумку один із силовиків потрапив до лікарні у важкому стані. За даними ЗМІ, його доправили до реанімації зі зламаними черепом, носом та щелепою, гематоми та рваними ранами на обличчі.
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