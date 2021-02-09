На станціях метрополітену Києва встановлять 305 додаткових інтелектуальних камер відеоспостереження у 2021 році. Вони з'являться на перехідних, кінцевих і найбільш завантажених станціях метрополітену.

Рішення встановити додаткові камери КМДА прийняла спільно з Національною поліцією, яка буде використовувати доступ до відео з камер для розшуку людей, розкриття та попередження злочинів, пояснюють в департаменті.

Читайте також Сніговий колапс у Києві: на в’їзді у столицю стоїть "тисяча" вантажівок – відео

Метро стане ще безпечнішим! Цього року в КП "Київський метрополітен" додатково встановлять камери відеоспостереження, зокрема й із системою розпізнавання обличчя,

– йдеться у повідомленні Департаменту.

Також там додали, що вже зараз на 52 станціях столичної підземки працює 195 камер. "А незабаром на перехідних, кінцевих та найбільш завантажених станціях підземки підключать ще 305 камер відеоспостереження з інтелектуальним функціоналом".

Які камери встановлюватимуть:

140 оглядових камер

90 камер з функцією детекції облич

75 камер термального скринінгу з можливістю розпізнавання облич

Розширення системи відеоспостереження має зробити станції метро ще більш безпечними.

Також нові камери, що вимірюють температуру тіла на відстані, допоможуть у моніторингу дотримання пасажирами протиепідемічних заходів,

– повідомляє пресслужба Департаменту.