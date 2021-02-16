У Києві мікроавтобус на повному ходу влетів у автобус: відео

Джерело:dtp.kiev.ua
Жорстка аварія сталася вночі 16 лютого у Києві на Голосіївському проспекті. Мікроавтобус на чималій швидкості врізався у задню частину автобуса.
На місці події працювали поліцейські. За попередніми даними, внаслідок зіткнення ніхто серйозних травм не отримав.
Дивіться також Самоскид, який застряг під мостом у Києві, витягували БТР і снігоочисник: відео
Серйозні пошкодження
Обидві автівки потребують серйозного ремонту. Автобусу від удару розтрощило задню частину. А от мікроавтобус взагалі постраждав дуже сильно.
Його з місця аварії довелося відвозити за допомогою евакуатора.
Хто саме з водіїв порушив правила дорожнього руху та спровокував аварію, наразі невідомо. Втім, за неперевіреною інформацією, .водій мікроавтобуса перевищив максимально дозволену швидкість.
Дивіться відео з місця жорсткої аварії за участю мікроавтобуса та автобуса у Києві: