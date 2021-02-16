У Києві мікроавтобус на повному ходу влетів у автобус: відео

Жорстка аварія сталася вночі 16 лютого у Києві на Голосіївському проспекті. Мікроавтобус на чималій швидкості врізався у задню частину автобуса.

На місці події працювали поліцейські. За попередніми даними, внаслідок зіткнення ніхто серйозних травм не отримав.

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Судячи з усього, в обох транспортних засобах на момент ДТП не було пасажирів.

Серйозні пошкодження

Обидві автівки потребують серйозного ремонту. Автобусу від удару розтрощило задню частину. А от мікроавтобус взагалі постраждав дуже сильно.

Його з місця аварії довелося відвозити за допомогою евакуатора.

Хто саме з водіїв порушив правила дорожнього руху та спровокував аварію, наразі невідомо. Втім, за неперевіреною інформацією, .водій мікроавтобуса перевищив максимально дозволену швидкість.

Дивіться відео з місця жорсткої аварії за участю мікроавтобуса та автобуса у Києві: