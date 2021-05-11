Очевидці події стверджують, що керування власниці іномарки було вкрай неадекватним. На ділянці проїзної частини на мосту Патона машина жінки почала вихляти, після чого врізалася у загорожу.
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Майже рекордний стан сп'яніння
Поліцейські склали протокол щодо власниці Nissan / Фото "Києва оперативного"
- Сама водійка Nissan від аварії дивом не постраждала. Поліцейські та очевидці при спілкуванні з нею побачили явні ознаки алкогольного сп'яніння.
- Від перевірки на драгері жінка не відмовилася. Прилад показав 3,4 проміле. У градації ступенів алкогольного сп'яніння такі показники прирівнюють до стану загального наркозу.
- Як взагалі власниця іномарки змогла сісти за кермо та стояти на ногах, невідомо.
На місці події працювали медики швидкої та патрульні. Допомога лікарів не знадобилася. Поліцейські ж склали щодо водійки протокол про скоєння аварії у стані алкогольного сп'яніння.
Власниця Nissan перебувала у стані вкрай сильного алкогольного сп'яніння / Фото "Києва оперативного"
Якщо жінку визнають винною у порушенні правил дорожнього руху, її можуть позбавити прав на рік, а також оштрафувати на 17 тисяч гривень.
Дивіться відео з місця аварії на мосту Патона: