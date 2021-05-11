Очевидці події стверджують, що керування власниці іномарки було вкрай неадекватним. На ділянці проїзної частини на мосту Патона машина жінки почала вихляти, після чого врізалася у загорожу.

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Внаслідок ДТП авто перекинулося та зазнало чималих ушкоджень.

Майже рекордний стан сп'яніння



Поліцейські склали протокол щодо власниці Nissan / Фото "Києва оперативного"

Сама водійка Nissan від аварії дивом не постраждала. Поліцейські та очевидці при спілкуванні з нею побачили явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Від перевірки на драгері жінка не відмовилася. Прилад показав 3,4 проміле. У градації ступенів алкогольного сп'яніння такі показники прирівнюють до стану загального наркозу.

Як взагалі власниця іномарки змогла сісти за кермо та стояти на ногах, невідомо.

На місці події працювали медики швидкої та патрульні. Допомога лікарів не знадобилася. Поліцейські ж склали щодо водійки протокол про скоєння аварії у стані алкогольного сп'яніння.



Власниця Nissan перебувала у стані вкрай сильного алкогольного сп'яніння / Фото "Києва оперативного"

Якщо жінку визнають винною у порушенні правил дорожнього руху, її можуть позбавити прав на рік, а також оштрафувати на 17 тисяч гривень.

Дивіться відео з місця аварії на мосту Патона: