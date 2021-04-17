У столиці, на вулиці Олени Теліги патрульні виявили мотоцикліста, який закрив номерний знак жіночою білизною. Чоловіка оштрафували на 850 гривень.

Патрульні розповіли, що майже щодня виявляють водіїв, які приховують свій номерний знак на авто: зафарбовують, клеять плівки та інші речі.

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У столиці мотоцикліст оригінально приховав номерний знак

Мотоцикліст, якого помітили інспектори на вулиці Олени Теліги, все ж зумів здивувати. Табличку з номерним знаком затуляла жіноча білизна,

– йдеться у повідомленні.

Чоловік запевняв патрульних, що не знає, як цей інтимний предмет гардеробу опинився на номері. Однак припустив, що його могло "надути вітром".

Патрульні виписали йому штраф

Уникнути відповідальності мотоциклісту не вдалося. Патрульні винесли на водія постанову за статтею про керування транспортом з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу 850 гривень.