Летів понад 130 кілометрів на годину: у Києві мотоцикліст розніс легковик та загинув – відео

Смертельною аварією закінчилася нічна поїздка пілота мотоцикла Honda Столичним шосе у Києві. Ввечері 18 травня чоловік на величезній швидкості влетів у Hyundai.

Мотоцикліст загинув на місці аварії, а легковик зазнав тотальні пошкодження. На місці події працювали медики швидкої та слідчі поліції.

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Лікарям довелося лише констатувати смерть власника Honda. Водій легковика дивом не постраждав.

Міг їхати на червоний



Ремонтувати Hyundai може бути недоцільно / Фото "Києва оперативного"

За попередніми даними, мотоцикліст перед зіткненням їхав з дуже серйозним перевищенням швидкості. Пілот летів швидше за 130 кілометрів на годину.

За словами водія Hyndai, він повертав з лівої полоси та ввімкненим покажчиком повороту. При цьому фару мотоцикла не було видно навіть на горизонті.

Ймовірно, мотоцикліст пролетів на червоний сигнал світлофора.



Зіткнення було дуже потужним / Фото "Києва оперативного"

Слідчі задокументували всі обставини ДТП. За фактом загибелі чоловіка розпочато уголовне провадження. Інцидент кваліфікували як порушення правил дорожнього руху, яке призвело до смерті людини.

Відомо, що загиблому було 43 роки.

Дивіться відео з водієм Hyundai, в якого влетів мотоцикл: