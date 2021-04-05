У Києві може статися колапс медичної системи, – Кличко
Кличко заявив, що Київ близький до колапсу медичної системи / kmr.gov.ua
Медична система Києва близька до колапсу. Це станеться, якщо ситуація з коронавірусом й надалі погіршуватиметься.
Джерело:24 канал
Раніше у столиці госпіталізували 2 пацієнтів з коронавірусом із 10 хворих. Тепер – 7 з 10. Про це заявив мер Києві Віталій Кличко в ефірі одного з українських телеканалів.
Важливо Кличко не виключив введення комендантської години у Києві та назвав умови для цього
Що буде далі
Кличко не виключив ймовірність введення надзвичайного стану.
Ми дуже близько підійшли до ситуації, коли у нас може статися колапс медичної системи...Якщо цифри зараз будуть зашкалювати, у нас не буде іншого виходу, крім як переходити до надзвичайного стану,
– наголосив мер.
Проте він нагадав, що надзвичайний стан вводить уряд.
Яка ситуація з коронавірусом у Києві
- У Києві з 5 квітня посилили карантин. Громадський транспорт перевозить людей за спецперепустками, а дитячі садочки – зачинені.
- Все через складну епідемічну ситуацію в місті. Станом на 2 квітня у столичних лікарнях було зайнято 84% ліжок із киснем.
- За добу 4 квітня у Києві діагностували 458 випадків хвороби та зробили 130 щеплень.
- Локаун в Києві ввели ще 20 березня. Потім область перейшла до червоної зони карантину. До речі, у Київраді теж вирішили проводити засідання онлайн.
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