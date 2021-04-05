У Києві може статися колапс медичної системи, – Кличко

Джерело:24 канал
Медична система Києва близька до колапсу. Це станеться, якщо ситуація з коронавірусом й надалі погіршуватиметься.
Раніше у столиці госпіталізували 2 пацієнтів з коронавірусом із 10 хворих. Тепер – 7 з 10. Про це заявив мер Києві Віталій Кличко в ефірі одного з українських телеканалів.
Важливо Кличко не виключив введення комендантської години у Києві та назвав умови для цього
Кличко не виключив ймовірність введення надзвичайного стану.
Ми дуже близько підійшли до ситуації, коли у нас може статися колапс медичної системи...Якщо цифри зараз будуть зашкалювати, у нас не буде іншого виходу, крім як переходити до надзвичайного стану,
– наголосив мер.
Проте він нагадав, що надзвичайний стан вводить уряд.Зверніть увагу! Якщо надзвичайний стан таки запровадять, то разом з ним у Києві можуть ввести комендантську годину.