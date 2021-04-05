У Києві може статися колапс медичної системи, – Кличко

Медична система Києва близька до колапсу. Це станеться, якщо ситуація з коронавірусом й надалі погіршуватиметься.

Раніше у столиці госпіталізували 2 пацієнтів з коронавірусом із 10 хворих. Тепер – 7 з 10. Про це заявив мер Києві Віталій Кличко в ефірі одного з українських телеканалів.

Важливо Кличко не виключив введення комендантської години у Києві та назвав умови для цього