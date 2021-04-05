У Києві може статися колапс медичної системи, – Кличко

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Джерело:

24 канал

Медична система Києва близька до колапсу. Це станеться, якщо ситуація з коронавірусом й надалі погіршуватиметься.

Раніше у столиці госпіталізували 2 пацієнтів з коронавірусом із 10 хворих. Тепер – 7 з 10. Про це заявив мер Києві Віталій Кличко в ефірі одного з українських телеканалів.

Важливо Кличко не виключив введення комендантської години у Києві та назвав умови для цього

Що буде далі

Кличко не виключив ймовірність введення надзвичайного стану.

Ми дуже близько підійшли до ситуації, коли у нас може статися колапс медичної системи...Якщо цифри зараз будуть зашкалювати, у нас не буде іншого виходу, крім як переходити до надзвичайного стану,
– наголосив мер.

Проте він нагадав, що надзвичайний стан вводить уряд.

Зверніть увагу! Якщо надзвичайний стан таки запровадять, то разом з ним у Києві можуть ввести комендантську годину.

Яка ситуація з коронавірусом у Києві

  • У Києві з 5 квітня посилили карантин. Громадський транспорт перевозить людей за спецперепустками, а дитячі садочки – зачинені.
  • Все через складну епідемічну ситуацію в місті, яка погіршується з кожним днем. Станом на 2 квітня у столичних лікарнях було зайнято 84% ліжок із киснем.
  • За добу 4 квітня у Києві діагностували 458 випадків хвороби та зробили 130 щеплень.
  • Локдаун в Києві ввели ще 20 березня. Потім область перейшла до червоної зони карантину. До речі, у Київраді теж вирішили проводити засідання онлайн.