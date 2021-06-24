Журналісти видання BIG KYIV з'ясували, що територія біля озера Вирлиці може стати ландшафтним заказником місцевого значення загальною площею 98 га.

Видання зазначило, що узбережжя озера сьогодні сильно запущене. Немає обладнаних підходів до води, та й сама вода небезпечна для екології. Адже поруч працює сміттєспалювальний завод "Енергія", у зв'язку з чим купання в озері заборонено.

Для реалізації плану зі спорудження ландшафтного заказника (зона, що охороняється, яка створюється для відновлення або ж збереження особливо цінних або еталонних природних комплексів) необхідні фінанси. Таким чином, з міського бюджету повинні бути виділені кошти на благоустрій території. Йдеться про сотні мільйонів гривень, які сьогодні виділити складно, враховуючи економічну кризу, пандемію та фінансування місцевої охорони здоров'я.

Поруч з озером компанія "Мрія-Інвест" орендує земельну ділянку, на якій планує звести ТРЦ, а також упорядкувати берег озера. Компанія з оптимізмом сприйняла проєкт депутатів зі створення паркової зони.

У компанії відзначили, що готові приєднатися до доопрацювання проєкту. "Ми б хотіли, щоб місцева влада почула, що ми налаштовані конструктивно, в інтересах міста і його жителів. Наразі тільки за оренду земельних ділянок біля озера ми в рік платимо до 15 мільйонів гривень до бюджету Києва. Завдяки нашому проєкту, у столиці буде додатково створено близько 7-10 тисяч робочих місць. Це серйозні інвестиції, тому ми готові шукати компроміс з усіма учасниками процесу", – говорить директор ТОВ "Мрія-Інвест" Наталія Науменко.