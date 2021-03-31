У Києві можуть ввести комендантську годину, – ЗМІ

Ситуація з коронавірусом у Києві продовжує погіршуватися. 31 березня у столиці вирішили посилити локдаун. Втім, попереду на киян можуть чекати ще жорсткіші обмеження.

Чи введуть комендантську годину

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Києві нібито можуть запровадити комендантську годину з 22:00. Водночас речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко розповів 24 каналу, що наразі про таке обмеження рано говорити.

Важливо Київ іде на справжній локдаун із закриттям транспорту, шкіл і садочків

Зараз нема про що говорити. Якщо рішення буде, то будемо його виконувати,

– пояснив Шевченко.

За даними "Сегодня", ситуацію з коронавірусом у Києві розглядатимуть на засіданні Верховної Ради 6 квітня. Парламентарі можуть встановити обмеження на пересування столицею. Зокрема киянам можуть заборонити виходити на вулицю після 22:00.

"Ще тиждень тому цей сценарій ніхто не розглядав. Було засідання РНБО, і на цьому засіданні обговорювали ситуацію із зростанням захворюваності. Рішення про додаткові обмеження для Києва визнали недоцільним. Також ситуацію аналізувала СБУ. І там теж не підтримали комендантську годину, заборона на пересування та інші подібні обмеження. Питання знову розглядали 30 березня. і так, сьогодні почалася підготовка до розгляду ситуації в Києві Верховною Радою", – мовиться у повідомленні.

Видання додало, що зараз можуть схвалити будь-які рішення.

Читайте також Померла ще одна дитина на Харківщині: 2-місячне немовля не врятували від COVID-19

Комендантську годину нібито можуть ввести не через зростання захворюваності, а у зв'язку із збільшенням кількості важкого перебігу хвороби.

В Україні можуть закрити сполучення між областями

За даними "РБК-Україна", влада наразі не планує вводити комендантську годину. Втім можливі інші обмеження:

посилення патрулів Нацгвардії, які будуть стежити за дотриманням карантину;

закриття міжобласного сполучення.

Ситуація з коронавірусом у столиці