Якщо впроваджені карантинні обмеження не призведуть до того, що розповсюдження коронавірусу сповільниться, місцевій владі доведеться змінювати графік роботи громадського транспорту.

В ефірі одного з каналів перший заступник Віталія Кличка Микола Поворозник заявив про те, що наразі впровадження спецперепусток для проїзду в громадському транспорті Києва не передбачено. Однак, цілком ймовірно, владі доведеться забороняти перевозити людей без спеціальних дозволів.

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За словами чиновника, на такий крок у КМДА можуть піти лише у випадку, якщо епідеміологічна ситуація не покращуватиметься.

Треба дотримуватись карантину

Оскільки влада в такий спосіб намагається зменшити кількість нових випадків захворювань на COVID-19, а також розвантажити вщент заповнені лікарні, для недопущення посилення протиепідеміологічних заходів критично важливим є дотримання соціальної дистанції та правильне носіння масок.

За словами лікарів, якщо у Києві не почнуть жорстко контролювати дотримання карантинних вимог, навіть після локдауну неминуче почнеться чергова хвиля COVID-19.

Під час карантину рік тому у столиці впроваджували режим проїзду в громадському транспорті зі спецперепустками. Дозволи на проїзд отримували лише робітники підприємств та організацій, віднесених до об'єктів критичної інфраструктури.