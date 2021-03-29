Прийом вже зупинили: у Києві можуть закрити одну з найбільших дитячих поліклінік
Під загрозою банкрутства опинився Київській міський дитячий діагностичний центр, який працює на вулиці Урлівській в Дарницькому районі міста. Заклад, в якому отримували допомогу від вузькоспеціалізованих спеціалістів тисячі дітей, вже майже не здатен нормально працювати.
Через фактичне закриття поліклініки, яка відкрилася лише у 2008 році, діти, що мешкають у найбільш густонаселених районах Києва – Позняках та Осокорках, залишилися без можливості приходити на прийом до своїх лікарів. Наразі заклад відправили "на простій", а всі медики, що там працювали, опинилися у безоплатній відпустці.
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Прийоми скасовано
Місцеві мешканці у спільноті "Позняки Осокорки Харківський" стверджують, що до ситуації з фактичним банкрутством відносно новітнього закладу призвели дії його керівництва. У консультаційному центрі довгий час не було постійного керівника – замість нього призначали різних тимчасово виконуючих обов'язки. Останні нібито впровадили корупційні схеми, через які у закладу почалися величезні проблеми з фінансами.
Ситуація призвела до того, що маленькі пацієнти втратили змогу обстежуватися у:
- хірурга;
- окуліста;
- гінеколога;
- невролога;
- психолога;
- кардіолога;
- стоматолога;
- масажиста.
Аудит без висновків
Також, як зазначають активісти, нещодавно у центрі проводили аудит працівники Департаменту охорони здоров'я. Однак ніяких його результатів ніде не публікували. А оскільки ситуація утворилася вкрай критична, мешканці району почали звертатися до політиків.
У соцмережах шириться звернення до Володимира Зеленського із проханням втрутитися у ситуацію. Також активісти зустрілися із депутатом КМДА від Дарницького району Олександром Гончаровим, який підкреслив, що заклад повинен працювати, та пообіцяв надіслати запити до управління охорони здоров'я та у профільний департамент.
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