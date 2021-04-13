У Києві можуть зруйнувати ще один історичний будинок: вже працює техніка

Джерело:24 канал
У Києві біля будинку на Тургенєвській, 19 помітили будівельну техніку. Раніше там з’явився й зелений паркан. Активісти спостерігають за ситуацією.
Йдеться про Будинок Рутковського, який збудували понад 120 років тому. Наразі він перебуває у занедбаному стані.
Раніше писали про це Не знали про історичну цінність: забудовник пояснив знищення будинку Уткіна у Києві
Біля цього будинку у 2019 році вже знесли історичну споруду, зазначають в громадській організації "Мапа реновації".
Наразі біля Будинку Рутковського помітили будівельну техніку, яка почала виконувати земляні роботи.
Активісти повідомляють, що інформаційний стенд з описом будівельних робіт тут відсутній, і побоюються, що будівлю можуть демонтувати.
Він був збудований на замовлення штабскапітана армії Російської Імперії Петра Рутковського у 1898-1901 роках.
Він має статус пам’ятки архітектури місцевого значення.
Програма "Схеми" від "Радіо Свобода" повідомляла, що Будинок Рутковського та той, що був поряд з ним, ще у 2001 році були передані "Українській індустріальній групі", яку пов’язують з міністром палива та енергетики часів Януковича Едуардом Ставицьким.
Сайт 24 каналу писав про те, що у столиці 11 квітня був знищений інший історичний будинок – його називали Будинок Уткіна, він не мав охоронного статусу. Забудовник заявив, що не знав про цінність цієї споруди, хоча знесення будинку відбувалось вже після того, як громадські діячі викликали поліцію.
У столиці чимало історичних споруд, які попри їх унікальність, так й не отримали охоронного статусу – це дає підстави для знесення будівлі.
В ГО "Мапа реновації" оприлюднили перелік таких об'єктів. Ось список вулиць, де вони розташовані:
З охоронним статусом, проте все ще під ризиком: