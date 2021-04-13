У Києві можуть зруйнувати ще один історичний будинок: вже працює техніка

У Києві біля будинку на Тургенєвській, 19 помітили будівельну техніку. Раніше там з’явився й зелений паркан. Активісти спостерігають за ситуацією.

Йдеться про Будинок Рутковського, який збудували понад 120 років тому. Наразі він перебуває у занедбаному стані.

Раніше писали про це Не знали про історичну цінність: забудовник пояснив знищення будинку Уткіна у Києві

Ще одна історична будівля під загрозою

Біля цього будинку у 2019 році вже знесли історичну споруду, зазначають в громадській організації "Мапа реновації".

Наразі біля Будинку Рутковського помітили будівельну техніку, яка почала виконувати земляні роботи.

Активісти повідомляють, що інформаційний стенд з описом будівельних робіт тут відсутній, і побоюються, що будівлю можуть демонтувати.

Про Будинок Рутковського

Він був збудований на замовлення штабскапітана армії Російської Імперії Петра Рутковського у 1898-1901 роках.

Він має статус пам’ятки архітектури місцевого значення.

Програма "Схеми" від "Радіо Свобода" повідомляла, що Будинок Рутковського та той, що був поряд з ним, ще у 2001 році були передані "Українській індустріальній групі", яку пов’язують з міністром палива та енергетики часів Януковича Едуардом Ставицьким.

В Києві вже знищили 120-річний будинок Уткіна

Сайт 24 каналу писав про те, що у столиці 11 квітня був знищений інший історичний будинок – його називали Будинок Уткіна, він не мав охоронного статусу. Забудовник заявив, що не знав про цінність цієї споруди, хоча знесення будинку відбувалось вже після того, як громадські діячі викликали поліцію.

Які ще будинки можуть знести

У столиці чимало історичних споруд, які попри їх унікальність, так й не отримали охоронного статусу – це дає підстави для знесення будівлі.

В ГО "Мапа реновації" оприлюднили перелік таких об'єктів. Ось список вулиць, де вони розташовані:

Іллєнка, 30

Ярославська, 8

Антоновича, 7

Вокзальна, 7

Січових Стрільців, 91

Гоголівська, 32А

З охоронним статусом, проте все ще під ризиком: