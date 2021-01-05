У Києві на набережній масштабна ДТП: в аварію потрапили 5 автівок, є постраждалі
У Києві 5 січня на набережній у напрямку станції метро "Видубичі" сталась масштабна ДТП. В аварію потрапили одразу 5 автомобілів. Є постраждалі.
Наразі подробиці цієї ДТП невідомі, але рух транспорту від моста Патона ускладнений. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.
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Також в мережі опублікували відео як на цій дорозі їхала по зустрічній автівка Daewoo.
Користувачі фейсбуку припускають, що саме це порушення правил могло призвести до масштабного ДТП.
На кадрах видно, що в аварію потрапило й таксі.
У Києві на набережній масштабна ДТП: дивіться відео
На цій дорозі помітили Daewoo – автівка рухалась по зустрічній: дивіться відео
В поліції повідомили, що у результаті ДТП постраждали люди, але деталі поки невідомі.
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