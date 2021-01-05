У Києві 5 січня на набережній у напрямку станції метро "Видубичі" сталась масштабна ДТП. В аварію потрапили одразу 5 автомобілів. Є постраждалі.

Наразі подробиці цієї ДТП невідомі, але рух транспорту від моста Патона ускладнений. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

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Також в мережі опублікували відео як на цій дорозі їхала по зустрічній автівка Daewoo.

Користувачі фейсбуку припускають, що саме це порушення правил могло призвести до масштабного ДТП.

На кадрах видно, що в аварію потрапило й таксі.

У Києві на набережній масштабна ДТП: дивіться відео

На цій дорозі помітили Daewoo – автівка рухалась по зустрічній: дивіться відео

В поліції повідомили, що у результаті ДТП постраждали люди, але деталі поки невідомі.