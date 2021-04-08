Після введення обмежень у столиці на користування громадським транспортом, у Києві стався справжній колапс. Тисячі жителів, яких не відправили на віддалену роботу, та не забезпечили спецперепусткою, вимушено їздять до офісу.

Але якщо у перший день карантину чи не єдиним засобом для поїздок кияни розглядали таксі, то вже за кілька днів стрімке зростання пасажиропотоку зафіксували у міських електричках Укрзалізниці. Річ у тому, що у компанії вирішили ніяк не реагувати на рішення влади Києва, та пускати до електричок всіх, хто цього захоче.

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Оскільки таким видом транспорту дуже легко дістатися до майже будь-якої точки Києва, а спецперепустки для користування ним не потрібні, кількість пасажирів у вагонах постійно збільшується.

Місце, де забувають про карантин

Пасажири електричок стверджують, що саме у вагонах приміського транспорту можна поринути у світ без обов'язкового дотримання карантинних вимог.

Попри постійні нагадування пасажирам від працівників Укрзалізниці, правильне носіння масок в електричках ніхто не контролює.

Також, оскільки кількість бажаючих поїхати вкрай велика, у міських потягах ніхто не дотримується соціальної дистанції.

Аналогічна ж ситуація спостерігається й із приміськими електричками, на яких до столиці приїжджають жителі київської агломерації.

Дивіться відео сюжету про недотримання карантину у приміській електричці Києва:

У метро також порушують

Також кияни помітили значні зміни у вагонах метро. Якщо 5 та 6 квітня поїзди підземки подекуди їздили взагалі пустими, то вже з 7 числа на станціях почали з'являтися торговці, які точно не мали б туди проходити. Крім того, жителі столиці зазначають, що контроль за проходом у метрополітен з боку поліції поступово сходить нанівець.

Вже сьогодні у соцмережах з'явилися фотографії забитого людьми вагону метро.



У метро знову зафіксували порушення карантину / Фото dtp.kiev.ua