Без перепусток та з порушеннями карантину: у Києві набирають популярність міські електрички
Після введення обмежень у столиці на користування громадським транспортом, у Києві стався справжній колапс. Тисячі жителів, яких не відправили на віддалену роботу, та не забезпечили спецперепусткою, вимушено їздять до офісу.
Джерело:телеканал "Київ"
Але якщо у перший день карантину чи не єдиним засобом для поїздок кияни розглядали таксі, то вже за кілька днів стрімке зростання пасажиропотоку зафіксували у міських електричках Укрзалізниці. Річ у тому, що у компанії вирішили ніяк не реагувати на рішення влади Києва, та пускати до електричок всіх, хто цього захоче.
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Місце, де забувають про карантин
- Пасажири електричок стверджують, що саме у вагонах приміського транспорту можна поринути у світ без обов'язкового дотримання карантинних вимог.
- Попри постійні нагадування пасажирам від працівників Укрзалізниці, правильне носіння масок в електричках ніхто не контролює.
- Також, оскільки кількість бажаючих поїхати вкрай велика, у міських потягах ніхто не дотримується соціальної дистанції.
- Аналогічна ж ситуація спостерігається й із приміськими електричками, на яких до столиці приїжджають жителі київської агломерації.
Дивіться відео сюжету про недотримання карантину у приміській електричці Києва:
У метро також порушують
Також кияни помітили значні зміни у вагонах метро. Якщо 5 та 6 квітня поїзди підземки подекуди їздили взагалі пустими, то вже з 7 числа на станціях почали з'являтися торговці, які точно не мали б туди проходити. Крім того, жителі столиці зазначають, що контроль за проходом у метрополітен з боку поліції поступово сходить нанівець.
Вже сьогодні у соцмережах з'явилися фотографії забитого людьми вагону метро.
У метро знову зафіксували порушення карантину / Фото dtp.kiev.ua
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