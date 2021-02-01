У Києві 1 лютого повідомили, що вокзал замінований. Наразі інформація перевіряється.

Джерело: Головне управління Національної поліції у місті Києві

У Києві надійшло повідомлення про замінування Південного вокзалу. Зранку 1 лютого проводиться евакуація пасажирів та співробітників вокзалу.

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