У Києві надійшло повідомлення про замінування вокзалу
У Києві евакуювали людей з вокзалу / 24 канал
У Києві 1 лютого повідомили, що вокзал замінований. Наразі інформація перевіряється.
Джерело: Головне управління Національної поліції у місті Києві
У Києві надійшло повідомлення про замінування Південного вокзалу. Зранку 1 лютого проводиться евакуація пасажирів та співробітників вокзалу.
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