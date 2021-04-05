Через підвищений попит та стрімку підготовку до закриття громадського транспорту в КМДА не встигли забезпечити спецперепустками всіх, кому вони потрібні. Тому чиновникам довелося пришвидшуватись та у терміновому порядку додруковувати більшу кількість дозвільних документів.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, наразі представники Департаменту транспортної інфраструктури КМДА видали 437 тисяч спецперепусток, за якими людей можуть пускати до громадського транспорту.

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Загалом надруковано 500 тисяч дозвільних документів. Саме такій кількості людей представники місцевої влади хочуть надати можливість їздити на роботу у звичному для них режимі.

Сьогодні видадуть 63 тисячі

Як стверджує посадовець, працівники структурних підрозділів КМДА та районних адміністрацій працювали без вихідних, аби забезпечити спецперепустками якомога більшу кількість людей.

Через велику кількість заявок ми у терміновому порядку додруковували додатково 100 тисяч спецперепусток. На сьогодні мають видати ще 63 тисячі перепусток. Усі, хто не отримав перепустки, доотримають їх у понеділок чи вівторок,

– підкреслив Поворозник.

Заступник Кличка каже, що першочергово спецперепустки отримували:

медичні працівники;

рятувальники;

комунальники;

робітники транспортної та соціальної сфер;

працівники торгівлі;

військові.

Сьогодні громадські перевезення у Києві забезпечують 1130 автобусів, трамваїв та тролейбусів. У звичайному режимі працюють також метрополітен та маршрутники, однак кількість пасажирів у транспорті поки що ретельно контролюють поліцейські.