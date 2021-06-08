Злодії-невдахи навіть не встигли завершити свій злочин – їх помітила охорона кладовища. Одного вдалося затримати одразу – його подільник таки втік.

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Втім, його за кілька годин знайшли дільничні офіцери біля станції метро "Деміївська".

Мотиви злочину

Як виявилось, ці двоє мають кримінальне минуле й раніше притягувались до відповідальності. Їх мотиви очевидні – хотіли здати бюст на переробку. Скульптура доволі майстерно виконана із латуні. Це коштовний сплав – на ринку України його ціна складає від 120 гривень за кілограм.

Що загрожує вандалам

Їх можуть посадити у тюрму – покарання за такий злочин передбачає обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.

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