У Києві вандали намагались вкрасти бюст вченого-криміналіста з Байкового кладовища

8 червня 2021 , 18:36
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Джерело:

Поліція Києва

У Києві на Байковому кладовищі 7 червня двоє вандалів відламали бюст Олександра Кістяківського – видатного вченого-криміналіста й діяча українського національного відродження. Їх затримали по "гарячих слідах".

Злодії-невдахи навіть не встигли завершити свій злочин – їх помітила охорона кладовища. Одного вдалося затримати одразу – його подільник таки втік.

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Втім, його за кілька годин знайшли дільничні офіцери біля станції метро "Деміївська".

Мотиви злочину

Як виявилось, ці двоє мають кримінальне минуле й раніше притягувались до відповідальності. Їх мотиви очевидні – хотіли здати бюст на переробку. Скульптура доволі майстерно виконана із латуні. Це коштовний сплав – на ринку України його ціна складає від 120 гривень за кілограм.

Що загрожує вандалам

Їх можуть посадити у тюрму – покарання за такий злочин передбачає обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.

Що відомо про Олександра Кістяківського

  • Він жив 1833 – 1885 роках.
  • Народився у Городищі, а помер у Києві.
  • Був одним з ініціаторів створення та головою Київського юридичного товариства.
  • Опублікував близько 70 наукових статей.
  • Досліджував українське звичаєве право, історію права та судовий устрій Гетьманщини.
  • Зібрав й видав збірник законів "Права, за якими судиться малоросійський народ" (1879).
  • Мав трьох синів – двоє з них також стали вченими, а молодший син – Ігор Кістяківський став міністром внутрішніх справ Гетьманського уряду України у 1918 році.
Автор: Ярослав Голобородько