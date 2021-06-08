У Києві вандали намагались вкрасти бюст вченого-криміналіста з Байкового кладовища

У Києві на Байковому кладовищі 7 червня двоє вандалів відламали бюст Олександра Кістяківського – видатного вченого-криміналіста й діяча українського національного відродження. Їх затримали по "гарячих слідах".
Злодії-невдахи навіть не встигли завершити свій злочин – їх помітила охорона кладовища. Одного вдалося затримати одразу – його подільник таки втік.
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Втім, його за кілька годин знайшли дільничні офіцери біля станції метро "Деміївська".
Мотиви злочину
Як виявилось, ці двоє мають кримінальне минуле й раніше притягувались до відповідальності. Їх мотиви очевидні – хотіли здати бюст на переробку. Скульптура доволі майстерно виконана із латуні. Це коштовний сплав – на ринку України його ціна складає від 120 гривень за кілограм.
Що загрожує вандалам
Їх можуть посадити у тюрму – покарання за такий злочин передбачає обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.
Що відомо про Олександра Кістяківського
- Він жив 1833 – 1885 роках.
- Народився у Городищі, а помер у Києві.
- Був одним з ініціаторів створення та головою Київського юридичного товариства.
- Опублікував близько 70 наукових статей.
- Досліджував українське звичаєве право, історію права та судовий устрій Гетьманщини.
- Зібрав й видав збірник законів "Права, за якими судиться малоросійський народ" (1879).
- Мав трьох синів – двоє з них також стали вченими, а молодший син – Ігор Кістяківський став міністром внутрішніх справ Гетьманського уряду України у 1918 році.