Співав пісні Моргенштерна: в Києві виник скандал з вуличним музикантом – відео
У центрі Києва виник конфлікт між невідомими чоловіками та вуличним музикантом, який співав пісні російського репера Моргенштерна. Чоловіки пригрозили відрізати йому палець за повторне виконання.
Джерело:Телеграм "Харьков 1654"
Відео інциденту опублікував телеграм-канал "Харьков 1654". В описі мовиться, що постраждалого звати "Денчик", і він приїхав до столиці заробити грошей.
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Деталі інциденту
Вуличний музикант співав пісні Моргенштерна на Хрещатику. У дописі "Харьков 1654" мовиться, що конфлікт виник через виконання хіта Cadillac.
Згодом невідомі молодики підійшли до "Денчика". Чоловіки назвалися праворадикалами і заявили, що музиканту не можна співати ці пісні, бо це "вироджає націю, а сам Моргенштерн – москаль".
"Активісти" змусили хлопця присягнутися, що цього більше не повториться. А потім надавали стусанів.
Ти більше не співай Моргенштерна, бо ми знайдемо і відріжемо тобі палець. Поки що на нозі, а потім на руках,
– наголосили вони.
Музикант заявив, що більше не збирається співати пісні російського репера. "Присягаюся матір'ю, що не буду", – сказав він.
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Що відомо про репера Моргенштерна
- Morgenshtern (справжнє ім'я – Алішер Валєєв) – 23-річний російський реп-виконавець. Його пісні є дуже популярними серед українців.
- 8 грудня 2019 року він виступав в Одесі, хоча в місті тоді був офіційно оголошений день жалоби з приводу пожежі в Одеському коледжі. Під час концерту репер назвав траур "йо**ною показухою".
- Після скандального виступу в Одесі виконавець знову запланував концерти в Україні. В червні 2021 року репер виступить в Києві, Харкові та Запоріжжі.
- В СБУ заявили, що підстав для заборони на в'їзд артиста немає.
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