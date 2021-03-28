Співав пісні Моргенштерна: в Києві виник скандал з вуличним музикантом – відео

Джерело:Телеграм "Харьков 1654"
У центрі Києва виник конфлікт між невідомими чоловіками та вуличним музикантом, який співав пісні російського репера Моргенштерна. Чоловіки пригрозили відрізати йому палець за повторне виконання.
Відео інциденту опублікував телеграм-канал "Харьков 1654". В описі мовиться, що постраждалого звати "Денчик", і він приїхав до столиці заробити грошей.
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Вуличний музикант співав пісні Моргенштерна на Хрещатику. У дописі "Харьков 1654" мовиться, що конфлікт виник через виконання хіта Cadillac.
Згодом невідомі молодики підійшли до "Денчика". Чоловіки назвалися праворадикалами і заявили, що музиканту не можна співати ці пісні, бо це "вироджає націю, а сам Моргенштерн – москаль".
"Активісти" змусили хлопця присягнутися, що цього більше не повториться. А потім надавали стусанів.
Ти більше не співай Моргенштерна, бо ми знайдемо і відріжемо тобі палець. Поки що на нозі, а потім на руках,
– наголосили вони.
Музикант заявив, що більше не збирається співати пісні російського репера. "Присягаюся матір'ю, що не буду", – сказав він.
У центрі Києва виник конфлікт через пісні Моргенштерна: дивіться відео