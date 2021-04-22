У Києві на Осокорках 21 квітня невідомий чоловік влаштував конфлікт з журналістами телеканалу "Інтер". Він намагався забрати мікрофон. Нападника шукає поліція – йому загрожує обмеження волі на 4 роки.

Інцидент стався на вулиці Садовій. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів".

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Що повідомляє поліція

До київської поліції надійшло повідомлення про перешкоджання журналістській діяльності поблизу станції метро "Осокорки". На виклик виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

На місці поліцейські з’ясували, що під час проведення зйомок невідомий спровокував конфлікт із працівниками телеканалу та намагався вирвати мікрофон у журналістки. Своїми діями правопорушник перешкоджав проведенню зйомки, наразі його розшукують правоохоронці.

У той же день у Києві хлопець на самокаті побив ведучого "Телебачення Торонто" Романа Вінтоніва – Майкла Щура. Бійка сталася через зауваження щодо правил дорожнього руху. Сам телеведучий розповів, що його побили приблизно 13:50 на перехресті вулиці Ярославів Вал та Івана Франка.