Метеорологи зафіксували чергові температурні рекорди вночі 30 та 31 грудня. Наприкінці року у Києві потеплішало настільки, що очікувати снігу на Новий рік не варто.

Вночі та вдень 30 грудня кліматологи зафіксували одразу три температурних рекорди. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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Перший рекорд було встановлено вночі, коли стовпчики термометрів не опустилися нижче +4,5°C.

Весняна погода

Після ночі, коли було побито рекордне значення температури, зафіксоване у 2003 році, наступив дуже теплий день.

Так, 30 грудня у Києві середньодобова температура вперше за 140 років становила +5,3 градуса.

Цей показник на 0,7°C вище рекордного значення температури для цього дня 1913 року. Кліматична норма перевищена на 7,3°C, що відповідає погоді кінця жовтня. Максимальна температура після полудня у столиці піднялась до +7,5°C, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1987 року на 0,2°C,

– зазначили в обсерваторії.

Крім того, дуже теплою виявилася й ніч на 31 грудня. На ранок стовпчики термометрів показували +7,6 градуса. І це вище максимального показника 1980 року на 4,5°.