У Києві 28 грудня таки демонтували незаконну прибудову ресторану "Хурма", яка була розташована майже впритул до входу у метро. Попри тривалий та відчайдушний спротив власників, комунальники нарешті прибрали її – киянам тепер буде видно історичний фасад будівлі.

Прибудова існувала не один рік – спочатку там був ресторан японської кухні, а потім – грузинської. Про демонтаж пишуть на сайті "Вечірнього Києва".

Читайте також У Києві штурмували будівлю Мінрегіону: побили поліцейського – відео

Йдеться про грузинський ресторан "Хурма", а точніше його літню прибудову, що на вулиці Володимирській, 42.

Сезонний майданчик перетворився у постійну залу, яка, до речі, й була основною в цьому ресторані.

Вона значно звужувала прохід до станції метро "Золоті ворота" й порушувала декілька правил містобудування – розташована дуже близько до газопроводу та в охоронній зоні тепломереж.

Ось так виглядав цей сезонний майданчик / Фото "Вечірнього Києва"

Крім того, дозволу на будівництво майданчику ресторану ніхто не давав. Це не заважало йому працювати не один рік.

Власники закладу чинили чималий опір – навіть погрожували комунальникам та залучали сумнівних "активістів" спортивної зовнішності аби захистити прибудову від зносу.

Врешті незаконну прибудову таки прибрали. Тепер кияни мають можливість побачити фасад історичного будинку під № 42, який раніше закривала ресторанна прибудова.

Так виглядає це місце після демонтажу / Фото "Вечірнього Києва"

Киянам тепер буде більше місця / Фото "Вечірнього Києва"

Рішення про демонтаж ухвалили 22 грудня та почали його вночі, щоб застати власників "Хурми" зненацька, проте вони були до цього готові й перешкоджали комунальникам як моголи.

Станом на 28 грудня комунальні служби вже завершили роботи, прибирають залишки від тимчасової споруди та готуються замощувати дорожню плитку.

До речі, після скандального демонтажу ресторан "Хурма" не працює.