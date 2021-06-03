Земельну ділянку, на якій розташований сквер, громада відвоювала у забудовників й облаштувала там артпростір. Ще у 2018 році активісти подали петицію, аби надати ділянці статус скверу й ім’я Василя Сліпака.

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Автором петиції є лідер музичного гурту TaRuta Євген Романенко.

Назвали вже офіційно

3 червня 2021 року Комісія з питань найменувань ухвалила рішення про присвоєння скверу імені відомого оперного співака, Героя України, який загинув у боях на Донбасі від кулі ворожого снайпера, Василя Сліпака.

Присвоєння скверу імені цієї видатної людини, фактично, формальність, оскільки громада міста давно висловилася про бажання створення цього скверу. Він вже став одним із центрів культурно-мистецького життя столиці, де свої кращі твори презентують українські артисти,

– зазначила Марина Хонда.

Так може виглядати цей сквер – один з варіантів / ілюстрація сайту АрміяInform

Інші перейменування

Комісія також присвоїла назви нові назви одній вулиці та двом площам й перейменувала низки інших топонімів.

Серед цікавого – нарешті перейменували провулок Валентини Терешкової у Дарницькому районі. Примітно, що у Києві була й вулиця, які мала ім’я цієї російської космонавтки та політикині, яка підтримала агресію проти України й анексію Криму.

Приводимо список інших перейменувань: