У Києві нарешті з’явився сквер імені Василя Сліпака: тепер офіційно

У Києві сквер на розі Андріївського узвозу та Боричевого Току вже давно має ім’я Героя України Василя Сліпака. Лише зараз, 3 червня, влада офіційно затвердила цю назву.

Земельну ділянку, на якій розташований сквер, громада відвоювала у забудовників й облаштувала там артпростір. Ще у 2018 році активісти подали петицію, аби надати ділянці статус скверу й ім’я Василя Сліпака.

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Автором петиції є лідер музичного гурту TaRuta Євген Романенко.

Назвали вже офіційно

3 червня 2021 року Комісія з питань найменувань ухвалила рішення про присвоєння скверу імені відомого оперного співака, Героя України, який загинув у боях на Донбасі від кулі ворожого снайпера, Василя Сліпака.

Присвоєння скверу імені цієї видатної людини, фактично, формальність, оскільки громада міста давно висловилася про бажання створення цього скверу. Він вже став одним із центрів культурно-мистецького життя столиці, де свої кращі твори презентують українські артисти,

– зазначила Марина Хонда.

Так може виглядати цей сквер – один з варіантів / ілюстрація сайту АрміяInform

Інші перейменування

Комісія також присвоїла назви нові назви одній вулиці та двом площам й перейменувала низки інших топонімів.

Приводимо список інших перейменувань:

проїзду від вулиці Професора Підвисоцького до житлового комплексу "Новопечерські Липки" у Печерському районі назву "вулиця Миколи Костомарова";

безіменній площі на перетині вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова у Печерському районі назви "Кловська площа";

безіменній площі на перетині проспекту Відрадного та вулиці Героїв Севастополя у Солом’янському районі назви "площа Відрадна".

перейменування вулиці Академіка Кржижановського у Святошинському районі на вулицю Омеляна Пріцака;

перейменування провулку Бабушкіна у Шевченківському районі на провулок Сеньківський;

перейменування вулиці Кайсарова у Голосіївському та Солом’янському районах на вулицю Холодноярську;

перейменування вулиці Крайньої у Деснянському районі на вулицю Осипа Мандельштама;

перейменування вулиці Радгосп "Совки" у Солом’янському районі на вулицю Пронівську;

перейменування провулку Радищева у Солом’янському районі на провулок Юрія Матущака;

перейменування вулиці Саратовської у Шевченківському районі на бульвар Павла Вірського;

перейменування вулиці Павла Вірського у Деснянському районі на вулицю Анатолія Авдієвського;

перейменування провулку Валентини Терешкової у Дарницькому районі на провулок Христини Алчевської.

Серед цікавого –у Дарницькому районі. Примітно, що у Києві була й вулиця, які мала ім’я цієї російської космонавтки та політикині, яка підтримала агресію проти України й анексію Криму.