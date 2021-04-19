У Києві зафіксували найбільшу кількість нових хворих на COVID-19 в Україні

За добу, згідно з офіційною статистикою, у Києві зафіксували найбільший приріст кількості інфікованих коронавірусною хворобою серед інших міст України. Навіть при тому, що у лабораторіях зробили вкрай маленьку кількість тестів.

Згідно з даними РНБО, за 18 квітня у Києві до статистики розповсюдження коронавірусу внесли лише 447 офіційних випадків нових хворих на COVID-19, хоча у будні кількість нових хворих за добу зазвичай удвічі більша.

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За добу померли 23 пацієнти. Чи відповідає ця цифра дійсності, а чи ж випадки смертей від вірусу просто не внесли до статистики МОЗ, невідомо.

Щеплення не робили

У Центрі громадського здоров'я відзвітували про 586 отриманих за добу позитивних ПЛР-тестів. Тож, реальна кількість нових хворих на COVID-19 у столиці вища, аніж зазначили у МОЗ. При цьому одужали за добу лише 231 хворий. Тому ситуація з розповсюдженням хвороби, згідно з офіційною статистикою, знову погіршилася. Оскільки кількість хворих у Києві збільшилася на 193. Загалом наразі у столиці хворіє 65 526 людей.

Загалом ситуація покращується вкрай повільно, оскільки попри досить жорсткі карантинні обмеження безліч закладів у Києві порушує протиепідеміологічні заходи. У місті працюють окремі ресторани та нічні клуби, а в "Епіцентрі" безперешкодно торгують забороненими товарами.

За минулу добу у столиці не зробили жодного щеплення. Тому казати про прогрес у боротьбі з COVID-19 не можна взагалі.