У Києві назвали місця, де повітря було найбруднішим

У Києві минулого тижня в повітрі зафіксували перевищення вмісту завислих речовин, формальдегіду та діоксиду азоту. Найбруднішим повітря було на проспекті Перемоги.

Загалом на 16 стаціонарних постах обсерваторії за минулий тиждень відібрали та проаналізували 1639 проб повітря. За даними спостережень із 11 до 17 травня в повітрі Києва зафіксували перевищення гранично допустимих концентрацій за середньодобовим вмістом.

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Де було брудне повітря:

завислих речовин – у 1,1-1,2 раза на проспекті Перемоги (район метро Святошин), площах Бессарабській і Перемоги, вулицях Каунаській та Семена Скляренка;

діоксиду азоту – у 5,4-5,7 раза – на площі Перемоги та вулиці Семена Скляренка; у 4,5-4,6 раза – на вулиці Каунаській, бульварі Лесі Українки; у 2,7-3,8 раза – на усіх інших постах міста, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчику обсерваторії), де перевищень не зафіксовано;

формальдегіду – у 2,0-2,6 раза – на проспекті Перемоги, площах Бессарабській, Деміївській, Перемоги, бульварі Лесі Українки, вулицях Олек­сандра Довженка, Каунаській; у 1,0-1,9 раза – на інших постах спостережень.

За прогнозами Укргідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.