У Києві назвали найкримінальніший район: це не Троєщина
У Києві оприлюднили статистику злочинів / 24 канал
У Києві оприлюднили статистику злочинів за 2020 рік. Найбільше їх зафіксували у Шевченківському районі столиці. Троєщина, як частина Деснянського району, посідає аж 5 сходинку цього антирейтингу.
Джерело:"Вечірній Київ"
Найспокійніший район – Подільській. Загалом у Києві рівень злочинності минулого року зменшився на 28,4%.
Читайте також У Києві водій кулаком вбив пішохода: стало відомо ім’я жертви
У 2020 році було зареєстровано 33 955 злочинів. Для порівняння — у 2019-му 47 411. Найбільше їх було у Шевченківському районі (4634 злочини, серед яких 12 вбивств, та 2 зґвалтування).
- 2 місце – Дніпровський (3939 злочинів: 5 умисних вбивств, розбійні напади та 2 випадки зґвалтування)
- 3 – Солом’янський (3860 правопорушень)
- 4 – Оболонський (3524 злочини. Серед яких 2 випадки зґвалтування, 8 вбивств та 1636 крадіжки)
- 5 – Деснянський (3022 злочини. Серед яких 12 вбивств та 2 випадки зґвалтування)
- 6 – Дарницький (6 вбивств та випадок зґвалтування, решта крадіжки та шахрайство)
- 7 – Святошинський (2884 злочини. 4 вбивства та чимала кількість розбоїв та 1 випадок зґвалтування)
- 8 – Печерський (2537 злочинів. Не було випадків зґвалтувань. Переважна більшість правопорушень — крадіжки)
- 9 – Голосіївський (2317 злочинів. Хоч цей район не славиться великою кількістю правопорушень у порівнянні з іншими, зґвалтувань тут найбільше — 5 випадків, та чимала кількість вбивств — 11. Решта розбійні напади, крадіжки та шахрайські дії)
- 10 – Подільський (2106 злочинів. 5 вбивств та найменше серед усіх вище перелічених районів випадків розбійних нападів, усього лише — 4. Один випадок зґвалтування, інше — крадіжки та шахрайство)
Поділитися новиною