У Києві оприлюднили статистику злочинів за 2020 рік. Найбільше їх зафіксували у Шевченківському районі столиці. Троєщина, як частина Деснянського району, посідає аж 5 сходинку цього антирейтингу.

Найспокійніший район – Подільській. Загалом у Києві рівень злочинності минулого року зменшився на 28,4%. Читайте також У Києві водій кулаком вбив пішохода: стало відомо ім’я жертви У 2020 році було зареєстровано 33 955 злочинів. Для порівняння — у 2019-му 47 411. Найбільше їх було у Шевченківському районі (4634 злочини, серед яких 12 вбивств, та 2 зґвалтування). 2 місце – Дніпровський ( 3939 злочинів: 5 умисних вбивств, розбійні напади та 2 випадки зґвалтування)

злочинів: умисних вбивств, розбійні напади та випадки зґвалтування) 3 – Солом’янський ( 3860 правопорушень)

правопорушень) 4 – Оболонський ( 3524 злочини. Серед яких 2 випадки зґвалтування, 8 вбивств та 1636 крадіжки)

злочини. Серед яких випадки зґвалтування, вбивств та крадіжки) 5 – Деснянський ( 3022 злочини. Серед яких 12 вбивств та 2 випадки зґвалтування)

злочини. Серед яких вбивств та випадки зґвалтування) 6 – Дарницький ( 6 вбивств та випадок зґвалтування, решта крадіжки та шахрайство)

вбивств та випадок зґвалтування, решта крадіжки та шахрайство) 7 – Святошинський ( 2884 злочини. 4 вбивства та чимала кількість розбоїв та 1 випадок зґвалтування)

вбивства та чимала кількість розбоїв та 1 випадок зґвалтування) 8 – Печерський ( 2537 злочинів. Не було випадків зґвалтувань. Переважна більшість правопорушень — крадіжки)

злочинів. Не було випадків зґвалтувань. Переважна більшість правопорушень — крадіжки) 9 – Голосіївський ( 2317 злочинів. Хоч цей район не славиться великою кількістю правопорушень у порівнянні з іншими, зґвалтувань тут найбільше — 5 випадків, та чимала кількість вбивств — 11 . Решта розбійні напади, крадіжки та шахрайські дії)

злочинів. Хоч цей район не славиться великою кількістю правопорушень у порівнянні з іншими, зґвалтувань тут найбільше — випадків, та чимала кількість вбивств — . Решта розбійні напади, крадіжки та шахрайські дії) 10 – Подільський (2106 злочинів. 5 вбивств та найменше серед усіх вище перелічених районів випадків розбійних нападів, усього лише — 4. Один випадок зґвалтування, інше — крадіжки та шахрайство)